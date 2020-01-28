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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 10:49 ص

الحلبوسي يدعو الجميع الى الاسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات الشعب

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الحلبوسي يدعو الجميع الى الاسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات الشعب

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،  القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي.

 وقال في تصريح  صحفي أن اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية - على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب - تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

واشار الى انه  ما زال هناك شباب في ساحات التظاهر يطالبون بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي.

وأضاف أن الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى شبابنا إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات.

واستنكر  الحلبوسي استمرار إراقة الدماء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداءات المتكررة دون الكشف عن حيثياتها والجهات التي تقف خلفها.
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