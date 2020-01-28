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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 10:47 ص

الكهرباء: استمرار الإعفاء من العقوبات الأميركية على إيران لمدة 4 أشهر

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أكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، أن العراق مازال معفيا من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، مبينة أن الجانب الايراني يضخ حاليا الان مايقارب 3 ملايين قدم مكعب من اصل الكمية المتفق عليها البالغة 25 مليون قدم مكعب.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح  له إن “ العراق الى الان معفى من هذه العقوبات بما يخص الطاقة الكهربائية وامدادات الغاز لاسيما وان العراق يسدد للجانب الايراني بالدينار العراقي”.
وأضاف العبادي، أن “الاعفاء يستمر لأربعة اشهر ومن المؤمل ان يمدد بعدها وذلك لحاجة العراق الماسة للكهرباء وان الوزارة تستورد الغاز من الجانب الايراني، اضافة الى طاقة كهربائية بمقدار 1200 ميغاواط وبالرغم من هذا الوزارة سائرة على تنفيذ الخطة الوقودية التي تمتد لثلاثة اعوام بالتنسيق مع وزارة النفط كي تنتفي الحاجة الى الغاز الإيراني”.
وأوضح، أن “مشكلة تدني التجهيز طالت فقط محافظات بغداد وبابل وكربلاء والنجف والديوانية بسبب انخفاض ضغط الغاز الايراني مما اثر في انتاج المحطات التي تعتمد عليه لتشغيلها”، مبينا أن “الجانب الايراني يضخ حاليا الان مايقارب 3 ملايين قدم مكعب من اصل الكمية المتفق عليها البالغة 25 مليون قدم مكعب”.
وتابع، أن “الوزارة ومن خلال خلية الازمة المشكلة لتجاوز مشكلة انخفاض ضخ الغاز الايراني انعقدت بحضور وزير الكهرباء ومستشاري رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزارتي النفط والمالية للبحث عن مصادر وقود بديلة وتهيئة وزارة النفط لسد النقص الحاصل في محطات التوليد، اذ من الممكن ان يستمر انخفاض ضغط الغاز لمدد اطول وفي كل عام يحصل هذا الانخفاض، لكن هذا العام حصل بمستويات اكبر ومستويات تخفيض اكبر من كل عام”، منوها بأن “من بين الاجراءات المسرعة لتجاوز مشكلة الوقود المجهز للمحطات الكهربائية تخويل مجلس الوزراء وزارة النفط للمصادقة على جولة التراخيص الخامسة بما يخص الحقول الغازية، لأن تاهيلها سيسهم بامداد المحطات الكهربائية بالغاز المصاحب”.

ع د

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