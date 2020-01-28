الحكيم : الاعتداء على متظاهري ساحة الحبوبي ..انتكاسة جديدة







اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ان : ما حصل في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ذي قار من اعتداء على المتظاهرين وتعريضهم للرصاص الحي واحراق خيم اعتصامهم يمثل انتكاسة جديدة في التعامل العملي المطلوب مع ملف التظاهرات.



واستنكر بشدة في بيان هذه الجريمة مطالبا الحكومة والبرلمان بالاسراع في تشكيل لجنة تحقيقية والكشف عن الجهات التي تقف وراء الحادث وتقديمها للعدالة.



وجدد الحكيم التاكيد ان حماية المتظاهرين من واجب الحكومة.مهيبا بالمتظاهرين الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع الاجهزة الامنية بغية فرز المندسين الساعين لحرف المسار السلمي للتظاهرات المطلبية.