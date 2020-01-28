سفراء 16 دولة يدينون العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين





دانت 16 دولة العنف المفرط والمميت الذي تمارسه القوات الامنية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين السلميين.



وقالت في تصريح مشترك صادر من السفارة البريطانية : ندين الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الامن العراقية و الفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني الحالي في بغداد والناصرية والبصرة.



واضافت انه وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة غير ان قوات الامن و الفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما ادى الى مقتل واصابة العديد من المدنيين في حين يتعرض بعض المحتجين الى الترويع والاختطاف .



ودعت الحكومة الى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي وضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق باكثر من 500 حالة وفاة والاف الجرحى من المحتجين منذ الاول من تشرين الاول الماضي. داعين جميع المتظاهرين الى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية