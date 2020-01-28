العلاق: البرلمان خالف الدستور .. وننتظر قرار المحكمة بشأن حل مجالس المحافظات

بين عضو مجلس محافظة بغداد المنحل علي العلاق،اليوم الثلاثاء، ان البرلمان خالف الدستور بايقافه عمل مجالس المحافظات، لافتا الى ان مجالس المحافظات طعنت بقرار البرلمان وتنتظر قرار المحكمة الذي تم تأجيله الى يوم 9 اذار المقبل بشأن عمل مجالس المحافظات.

وقال العلاق في تصريح ، له ان “البرلمان اصدر قرارا مخالفا للمادة 21 من للدستور المتعلقة بمجالس المحافظات”.

وأضاف ان “البرلمان حاول معالجة الخطأ من خلال تغيير موعد إيقاف عمل المجالس المقرر في 20 اذار 2020 لاجراء الانتخابات في نيسان المقبل، فقد عمد الى تعديل القانون وإيقاف عمل المجالس من تاريخ التصويت في تشرين الثاني الماضي”.

وأوضح ان “اكثر من 10 مجالس محافظات طعنت بالقانون الذي صوت عليه البرلمان، بسبب مخالفته للدستور”، لافتا الى ان “عمل مجالس المحافظات شبه متوقف، وبعض أعضاء المجالس يمارسون عملهم بشكل غير رسمي لحين اصدار قرار المحكمة، حيث اجلت النظر بالقانون الى يوم 9 اذار المقبل”.

غ د