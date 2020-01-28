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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 28 كانون الثاني 2020 10:07 ص

بومبيو لعبد المهدي: الهجمات على سفارتنا تُظهر احتقاراً للسيادة العراقية

عبد المهدي وبومبيو

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورجتوس، أن الوزير بومبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وعبّر وزير الخارجية بومبيو عن غضبه الشديد للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة الإيرانية على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية التي وقعت أمس على سفارتنا، والتي أسفرت عن إصابة واحدة.

وشدد الوزير مرة أخرى على أن هذه الهجمات تُظهر تجاهلًا متعمدًا للسيادة العراقية وفشلًا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة.

وفيما أعرب بومبيو عن تقديره لالتزام رئيس الوزراء عبد المهدي بتعزيز الأمن لحماية الأفراد والمرافق الدبلوماسية الأمريكية. أشار الوزير إلى أننا نعتبر هجوم الليلة الماضية على السفارة محاولة لصرف الانتباه العراقي والدولي عن القمع الوحشي للمتظاهرين العراقيين المسالمين من قبل إيران وعملائها.

وشجع الوزير بومبيو رئيس الوزراء على الحفاظ على السيادة العراقية، وأكد من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم بالشعب العراقي، واستعدادنا لمناقشة نطاق قواتنا في العراق بمرور الوقت، ورغبتنا في عراق قوي ومزدهر، على النحو المبيّن في اتفاقنا الاستراتيجي الإطار الثنائي.

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