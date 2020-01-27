نائبة تطالب بإجلاء الطلبة العراقيين .. والصين تمنع مغادرة الأجانب بسبب كورونا

طالبت النائبة عن كتلة الفتح، إكتفاء الحسناوي، الحكومة العراقية باستحصال الموافقة من الحكومة الصينية لإجلاء الطلبة العراقيين بأسرع وقت ممكن من مدينة ووهان الصينية وذلك بسبب انتشار فايروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية {MERS-CorV}.



ودعت الحسناوي في بيان "الحكومة الى عدم الاكتفاء بغرفة عمليات من قبل وزارة الخارجية والسفارة وانما يتم نقل الطلبة بطائرة للعراق قبل ان يتعرضوا للإصابة وكما قامت الدول الاخرى بإجلاء رعاياها من هذه المدينة التي تم حجرها من قبل السلطات الصينية".



وأضافت ان "على وزارة الصحة العراقية نشر التوعية للوقاية من الإصابة بالعدوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين من جمهورية الصين الشعبية"



