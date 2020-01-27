النزاهة : استقـدام نائب سابق على خلفية سلفة مشروع خط كهرباء بصلاح الدين



اعلنت هيئة النزاهة عن صدور امر استقدامٍ جديد بحقِّ احد اعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين للدورة السابقة، وفقاً لاحكام المادة (316) من قانون العقوبات.



واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة " قيام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين باصدار امر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب في المحافظة للدورة السابقة، اضافة الى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية البالغة 5 مليارات و615 مليون دينار المسحوبة من قبلهم لتنفيذ مشروع إنشاء خط كهرباء شرق تكريت - بيجي المتلكئ.



واضافت الدائرة :" ان المتهم الاول كان يشغل منصب المدير المفوض لاحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد.



يذكر ان الهيئة اعلنت في العشرين من الشهر الجاري عن صدور امر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس النواب ذاته،على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل الى قرابة ستة مليارات دينار.