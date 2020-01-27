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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 03:52 م

مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة

صرف الرافدين


اطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان :"ه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1000 موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

واوضح البيان :" ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ، ثم ابلاغ الموظف عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة ، بعد ان يكون قد استكمل كافة الاجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني التي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها

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