بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 27 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
نائبة تطالب بإجلاء الطلبة العراقيين .. والصين تمنع مغادرة الأجانب بسبب كورونا النزاهة : استقـدام نائب سابق على خلفية سلفة مشروع خط كهرباء بصلاح الدين القبض على ثلاثة متهمين بالمتاجرة بالاعضاء البشرية في نينوى مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة الهيروين المخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي الحلبوسي يستنكر الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد نزاع عشائري في الناصرية .. ضحيته حارس مدرسة بحصيلة اكثر من 306 آلاف طن .. انتهاء الموسم التسويقي للرز المحلي قانون الاستثمار المعدني امام مجلس النواب قريبا عالية نصيف : الكهرباء تخضع لـ "عصابتين" في النجف ولندن
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 03:42 م

الحلبوسي يستنكر الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد

محمد الحلبوسي


استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،، الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الأميركية وسط بغداد، عادًّا هذه الحوادث وأمثالها تسيء للدولة العراقية.

وقال الحلبوسي في بيان : إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأميركية وسط بغداد أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وتابع أن استمرار هذه الاعتداءات من دون رادع يضر بالمصالح العليا للعراق وبعلاقاته الدبلوماسية مع أصدقائه، وتحمِّله تداعيات خطيرة لا بدَّ من تجنبها في هذه الظروف، مشددا على رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن أي اعتداء على أية ممثلية أجنبية يعد اعتداء على كيان الدولة العراقية وهيبتها، وعلى الأجهزة الامنية أن تأخذ دورها بملاحقة الخارجين عن القانون والكشف عن الجهات التي تقوم بهذه الاعتداءات، مجددا دعوته إلى الحكومة بالالتزام بتعهداتها القانونية في حماية مقار البعثات الدبلوماسية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
580 (1)

نائبة تطالب بإجلاء الطلبة العراقيين .. والصين تمنع مغادرة الأجانب بسبب كورونا 27 كانون الثاني 2020 05:25 م

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية - ارشيفية

قانون الاستثمار المعدني امام مجلس النواب قريبا 27 كانون الثاني 2020 02:58 م

عالية نصيف

عالية نصيف : الكهرباء تخضع لـ "عصابتين" في النجف ولندن 27 كانون الثاني 2020 02:56 م

خارجية أمريكا

واشنطن تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخي 27 كانون الثاني 2020 01:22 م

الخارجية

الخارجية العراقية تنسق مع السلطات الصينية لإجلاء الطلبة العراقيين 27 كانون الثاني 2020 11:43 ص

البناء

البناء : قدمنا عدة اسماء لرئاسة الحكومة قبل سفر الرئيس بساعات 27 كانون الثاني 2020 11:29 ص

محمد الخالدي

الخالدي : طرح مرشحين جدليين معناه اطلاق " رصاصة الرحمة" على العملية السياسية 27 كانون الثاني 2020 11:25 ص

محمد كريم البلداوي

البلداوي : سببان رئيسان وراء تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية 27 كانون الثاني 2020 11:22 ص

التعليقات