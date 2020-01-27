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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 03:01 م

بحصيلة اكثر من 306 آلاف طن .. انتهاء الموسم التسويقي للرز المحلي

رز برازيلي

اعلن وزير التجارة ، رئيس لجنة التسويق العليا  ، محمد هاشم العاني، عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب "الرز" للموسم الحالي 2019-2020 بنجاح متميز.

وقال العاني، في بيان صحفي :" ان اجمالي ماتم تسلمه من المحصول تجاوز (306) آلاف طن من الشلب بنوعية الياسمين والعنبر،  موزعة مابين (231,695) طنا من الياسمين و (75,252) طنا من العنبر".

وتابع :" ان ايقاف التسويق بشكله النهائي كان يوم السبت ، الخامس والعشرين  من شهر كانون الثاني / يناير الجاري في محافظتي النجف والديوانية، بعد ان تم ايقافه للمحافظات الست الاخرى ديالى وبابل وذي قار وواسط والمثنى وميسان في الحادي والعشرين  من الشهر الجاري".

وبين الوزير:" ان جهودا استثنائية بذلت من جميع القطاعات الحكومية لانجاح حملة تسويق الشلب هذا العام محققة بذلك تسويق  كميات فاقت الاعوام السابقة".

ف.ا
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