بحصيلة اكثر من 306 آلاف طن .. انتهاء الموسم التسويقي للرز المحلي



اعلن وزير التجارة ، رئيس لجنة التسويق العليا ، محمد هاشم العاني، عن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب "الرز" للموسم الحالي 2019-2020 بنجاح متميز.



وقال العاني، في بيان صحفي :" ان اجمالي ماتم تسلمه من المحصول تجاوز (306) آلاف طن من الشلب بنوعية الياسمين والعنبر، موزعة مابين (231,695) طنا من الياسمين و (75,252) طنا من العنبر".



وتابع :" ان ايقاف التسويق بشكله النهائي كان يوم السبت ، الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني / يناير الجاري في محافظتي النجف والديوانية، بعد ان تم ايقافه للمحافظات الست الاخرى ديالى وبابل وذي قار وواسط والمثنى وميسان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري".



وبين الوزير:" ان جهودا استثنائية بذلت من جميع القطاعات الحكومية لانجاح حملة تسويق الشلب هذا العام محققة بذلك تسويق كميات فاقت الاعوام السابقة".



ف.ا