قانون الاستثمار المعدني امام مجلس النواب قريبا

وضعت اللجنة الاقتصادية الـنـيـابـيـة، "الـلـمـسـات الاخــيــرة"، لمـشـروع قانون الاستثمار المعدني، من اجل طرحه لـلـقـراءة الاولــى فـي الـبـرلمـان.



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت:" ان اللجنة ستستمر في الاجتماعات خلال العطلة التشريعية للمجلس، لمناقشة الـقـوانـين المـهـمـة الـتـي تـصـب فـي صـالـح المجتمع، لاسـيـمـا الــقــوانــين الاقــتــصــاديــة المـهـمـة، وابــرزهــا قـانـون الـشـراكـة بـين القطاعين الــخــاص والـــعـــام، وقــانــون الاسـتـثـمـار المـعـدنـي الــذي وصـلـت الـلـجـنـة فـيـه الـى نتائج مهمة، وسيرسل لرئاسة المجلس لتهيئته للقراءة الاولى ".



واضافت :" ان اقرار هذا القانون سيضمن تـنـشـيـط قـطـاع الاسـتـثـمـار المـعـدنـي في الــعــراق، عـبـر الاســتــثــمــار الامــثــل، كما سيخلق ايــرادات جديدة للموازنة العامة بدلا من الاعتماد شبه الكامل على النفط".

ف.ا