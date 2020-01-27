عالية نصيف : الكهرباء تخضع لـ "عصابتين" في النجف ولندن



اتهمت النائبة عالية نصيف، وزارة الكهرباء ببيع المناصب وعقد صفقات مشبوهة وتقاضي عمولات من العقود .



وقالت نصيف في بيان صحفي :" ان وزارة الكهرباء تعاني انهياراً وتدهوراً في كافة مفاصلها وقطاعاتها بسبب الفساد الذي استشرى في ظل الادارة الحالية، والذي يتضمن بيع المناصب وتقاضي العمولات وعقد صفقات مشبوهة ".



واضافت :" ان الوزارة حاليا خاضعة لسيطرة عصابتين، احداهما في النجف والاخرى في لندن، تمارسان البيع والشراء لمقدرات الشعب، في حين يحاول الوزير ارضاء بعض اصحاب القرار عن طريق وضع اقاربهم في مناصب قيادية او منحهم درجات وظيفية وكذلك عقود مشبوهة لضمان سكوتهم عن ممارسات البيع والشراء والعمولات والتردي والانهيار ".



ف.ا