ميليشيات تهاجم ساحة الحبوبي بالناصرية.. والمتظاهرون يوجهون صفعات قوية لكل من يحاول التنكيل بهم

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بقيام مجاميع مسلحة بمهاجمة ساحة الحبوبي في الناصرية بمحافظة ذي قار وحرق خيام المعتصمين، مبينا أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة متظاهرين.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن " مجاميع مسلحة تهاجم ساحة الحبوبي في الناصرية وحرق خيام المعتصمين وسط اطلاق الرصاص الحي".

وأضاف أنه " تم تسجيل أربعة مصابين في صفوف المتظاهرين وأن النيران التهمت خيم المعتصمين وبعض المباني في ساحة الحبوبي".

وأشار إلى أن " قيادة الشرطة أمرت باعتقال المجاميع المسلحة وانهاء الهجوم على الساحة".

وقد وجه المتظاهرون بوقفتهم المليونية، صفعة قوية لكل الجهات التي حاولت التنكيل بهم من خلال القتل والخطف والاعتقال، وإحراق الخيام، حيث تمكن المتظاهرون من ملء الساحات بمئات الآلاف برغم المضايقات الأمنية التي اعترضت طريقهم.

وقام طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس بالانضمام إلى ساحات التظاهر بكل قوة، بعد أن وجهت تنسيقيات التظاهرات، أول أمس السبت، نداءً اليهم من أجل تعزيز ساحات التظاهر بهم، وكانت الاستجابة منهم قوية ورادعة.

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في محاولة لتفريق تجمعات صغيرة في ساحتي الخلاني والوثبة، القريبتين من معسكر الاحتجاج المركزي في ساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن 17 متظاهراً على الأقل، أصيبوا بجروح، بينهم ستة بأعيرة نارية، بينما رشق المتظاهرون الشباب قوات مكافحة الشغب بالحجارة، وألقوا زجاجات المولوتوف عليها. وانطلقت صباحاً، تظاهرات طلابية من جامعات بغداد إلى ساحة التحرير، ومن المقرر إقامة مسيرات أخرى يقودها طلاب هذا الأسبوع.

وفي الناصرية جنوباً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي ضد المتظاهرين في محاولة لتفريقهم من الشوارع المحيطة بساحة الحبوبي المركزية في المدينة.

وقال مصدر طبي، إن خمسين متظاهراً على الأقل، أصيبوا بجروح جراء الرصاص الحي، فيما أصيب نحو مئة آخرين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. وتجمع المتظاهرون هناك بأعداد كبيرة بعدما أعادت الشرطة فتح الشوارع الرئيسية في المدينة.

وقال مصدر طبي إن عدد المصابين جراء الأحداث الجارية ارتفع إلى أكثر من 75 مصاباً.

وفي النجف، تظاهرت أعداد كبيرة، امس، حيث طالب المتظاهرون الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ مطالبهم المشروعة.

وفي واسط، قام المتظاهرون بتنظيم تظاهرة حاشدة في مركز المحافظة، والحال نفسه حصل في محافظات المثنى، والديوانية، وميسان، والبصرة.