العراق في البطولة العربية للسكواش في مصر





تلقى الاتحاد العراقي المركزي للسكواش دعوة رسمية للمشاركة في البطولة العربية التي من المقرر ان تستضيف فعالياتها مصر في شهر آذار/ مارس المقبل.



وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد في تصريح صحفي :" ان البطولة العربية الاولى ستشهد مشاركة الفئات السنية 13و15و17و19 عاما ".



واوضح جهاد :" ان نظام البطولة يقضي بمشاركة خمسة لاعبين من كل بلد ، لاعب واحد لكل فئة ، اضافة الى لاعب واحد ينخرط في مسابقة عمومي الرجال، فضلا عن ان المباريات ستكون من لقاء واحد لكل فئة على حدة ".



واضاف :" ان الاتحاد يحرص على اعداد فريق قادر على تحقيق نتائج ايجابية خلال هذه المشاركة ، لاسيما ان الفريق العراقي يعد من الفرق القوية وله ثقله بين المنتخبات العربية " .