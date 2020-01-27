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الإثنين, 27 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 11:40 ص

العراق في البطولة العربية للسكواش في مصر

الاسكواش1
العراق في البطولة العربية للسكواش في مصر


تلقى الاتحاد العراقي المركزي للسكواش دعوة رسمية للمشاركة في البطولة العربية التي من المقرر ان تستضيف فعالياتها مصر في شهر آذار/ مارس  المقبل.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي جهاد في تصريح صحفي :" ان البطولة العربية الاولى ستشهد مشاركة الفئات السنية 13و15و17و19 عاما ".

واوضح  جهاد :" ان نظام البطولة يقضي بمشاركة خمسة لاعبين من كل بلد ،  لاعب واحد لكل فئة ، اضافة الى لاعب واحد ينخرط في مسابقة عمومي الرجال، فضلا عن ان المباريات ستكون من لقاء واحد لكل فئة على حدة ".

واضاف :" ان الاتحاد يحرص على اعداد فريق قادر على تحقيق نتائج ايجابية خلال هذه المشاركة ، لاسيما ان  الفريق العراقي يعد من الفرق القوية وله ثقله بين المنتخبات العربية " .
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