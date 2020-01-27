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الإثنين, 27 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 11:38 ص

اكثر من الف حالة طلاق في كربلاء خلال نصف عام

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اكثر من الف حالة طلاق في كربلاء خلال نصف عام

اعلن مكتب حقوق الانسان في كربلاء عن تسجيل اكثر من 1300 حالة طلاق خلال النصف الثاني من العام الماضي  2019.

وقال مدير المكتب ماجد المسعودي :" ان المحاكم المختصة في كربلاء سجلت 1327 حالة طلاق في النصف الثاني من العام 2019، منها 1205 حالات تصديق طلاق خارجي و122 حالة طلاق بحكم قضائي" ، مشيرا الا ان الرقم ، على الرغم من ارتفاعه ، الا انه منخفض بالنسبة للاعوام السابقة ".

واوضح المسعودي :" ان  ابرز الاسباب التي ادت الى هذه الطلاقات هي المتغيرات الاجتماعية وانفتاح المجتمع على عصر التواصل الالكتروني وكثرة الصراعات السياسية واثرها على الاسرة، والابتزاز الالكتروني، وزواج القاصرات وانتشار تعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية، بالاضافة الى عدم توفر فرص العمل لدى الزوج ، وعدم توفر السكن وتباين المستوى والوعي الفكري و الثقافي بين الزوجين".
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