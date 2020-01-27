دعوة الى " انقاذ" الفرات من التجاوزات !



دعت دائرة الموارد المائية في الفلوجة بمحافظة الانبار، الى انقاذ نهر الفرات من التجاوزات على ضفافه بالمحافظة.



وقال مدير الدائرة رائد مظهر المحمدي :" ان لجان دائرة الموارد المائية في الانبار شخصت وجود نحو 40 تجاوزا من المواطنين على حرمة نهر الفرات ، ما دعانا الى مخاطبة الدوائر ذات العلاقة والقوات الامنية لاتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين لرفع تجاوزاتهم ".



واضاف:" ان الفترة الحرجة التي عاشتها المحافظة وغياب القانون ، اديا الى تجاوز بعض من سكان المحافظة على حرمة نهر الفرات"، موضحا :" ان المتجاوزين قاموا بانشاء معامل ، فضلا عن قيام البعض الاخر بانشاء احواض لتربية الاسماك على ضفاف النهر" .