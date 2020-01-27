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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 11:29 ص

البناء : قدمنا عدة اسماء لرئاسة الحكومة قبل سفر الرئيس بساعات

البناء
البناء : قدمنا عدة اسماء لرئاسة الحكومة قبل سفر الرئيس بساعات


كشف تحالف "البناء"  عن تقديمه عدة اسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، بانتظار حسم الملف من قبل رئيس الجمهورية .

وقال النائب عن التحالف احمد  الكناني في تصريح صحفي :" ان تحالف البناء قدم مجموعة من الاسماء لرئيس الجموهرية برهم صالح قبل سفره الى خارج البلاد بساعات".

واضاف :" ان الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية لتكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وانهاء المواقف المتأزمة بين الاطراف السياسية وحتى الشعبية ".

ولم يذكر الكناني الاسماء المقدمة ، لكنه اوضح :"  ان تحالف البناء لا يتبنى ترشيح شخصية  معينة لرئاسة الوزراء او يرفض اي شخص ، وهو بانتظار تكليف رئيس الجمهورية احد الاسماء المرسلة " ، مستبعدا حسم الملف خلال الساعات المقبلة.
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