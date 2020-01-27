البناء : قدمنا عدة اسماء لرئاسة الحكومة قبل سفر الرئيس بساعات





كشف تحالف "البناء" عن تقديمه عدة اسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، بانتظار حسم الملف من قبل رئيس الجمهورية .



وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان تحالف البناء قدم مجموعة من الاسماء لرئيس الجموهرية برهم صالح قبل سفره الى خارج البلاد بساعات".



واضاف :" ان الكرة الان في ملعب رئيس الجمهورية لتكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وانهاء المواقف المتأزمة بين الاطراف السياسية وحتى الشعبية ".



ولم يذكر الكناني الاسماء المقدمة ، لكنه اوضح :" ان تحالف البناء لا يتبنى ترشيح شخصية معينة لرئاسة الوزراء او يرفض اي شخص ، وهو بانتظار تكليف رئيس الجمهورية احد الاسماء المرسلة " ، مستبعدا حسم الملف خلال الساعات المقبلة.