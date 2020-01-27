الخالدي : طرح مرشحين جدليين معناه اطلاق " رصاصة الرحمة" على العملية السياسية



دعا رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية النائب محمد الخالدي، رئيس الجمهورية برهم صالح الى انهاء الجدل واحتواء الازمة وتكليف مرشح توافقي لتولي منصب رئيس الوزراء، مؤكدا ان طرح مرشحين جدليين او ضعفاء او مدعومين من اجندات خارجية او حزبية ، يعني "اطلاق رصاصة الرحمة" على العملية السياسية.



وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان العراق بمجمله اليوم ، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ، اصبح على مفترق طرق، وتطور الاحداث يجعلنا ملزمين باجراءات سريعة تحتوي الازمة بالشكل الامثل".



واضاف :" ان رئيس الجمهورية ، بصفته حامي الدستور ، مطالب بانهاء الجدل واحتواء الازمة والذهاب بشكل فوري لتكليف مرشح غير جدلي وتوافقي ينتشل العملية السياسية من وضعها الخطير".