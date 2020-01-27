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الإثنين, 27 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 11:24 ص

نائب : البطالة في المناطق المحررة تجاوزت 50%

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نائب : البطالة في المناطق المحررة تجاوزت 50%

اكد النائب عبد الخالق العزاوي ان  نسبة البطالة في المناطق المحررة تجاوزت حاجز الــ 50%.

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان هذه النسبة المثيرة للقلق تستدعي انتباه الجهات الحكومية والعمل على معالجة الملف باسرع وقت ممكن ، لان  تداعياته خطيرة للغاية ".

واضاف :" ان المناطق المحررة بحاجة الى خطة  اقتصادية تتبناها الحكومة بشكل مباشر من خلال برامج تدعم ملف احياء القطاعات الحيوية وايجاد حلول للاضرار التي تعرضت لها ، خاصة الزراعة والصناعة و المهن الاخرى "، لافتا الى :" ان البطالة تشكل هاجس قلق حقيقي ،  لان انعكاساتها على المجتمع وخيمة ".
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