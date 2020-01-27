نائب : البطالة في المناطق المحررة تجاوزت 50%



اكد النائب عبد الخالق العزاوي ان نسبة البطالة في المناطق المحررة تجاوزت حاجز الــ 50%.



وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان هذه النسبة المثيرة للقلق تستدعي انتباه الجهات الحكومية والعمل على معالجة الملف باسرع وقت ممكن ، لان تداعياته خطيرة للغاية ".



واضاف :" ان المناطق المحررة بحاجة الى خطة اقتصادية تتبناها الحكومة بشكل مباشر من خلال برامج تدعم ملف احياء القطاعات الحيوية وايجاد حلول للاضرار التي تعرضت لها ، خاصة الزراعة والصناعة و المهن الاخرى "، لافتا الى :" ان البطالة تشكل هاجس قلق حقيقي ، لان انعكاساتها على المجتمع وخيمة ".

