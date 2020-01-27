البلداوي : سببان رئيسان وراء تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية



عزا النائب عن تحالف "البناء" محمد البلداوي تراجع حوارات تشكيل الحكومة الانتقالية الى سببين رئيسين .



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان الحوارات الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة تقدمت وقطعت شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية ، الا انها لاقت تراجعا كبيرا في الآونة الاخيرة ".



واضاف :" ان بعض الكتل تراجعت في حواراتها ومواقفها ولاتريد تشكيل الحكومة الانتقالية وتسمية مرشح رئيس الوزراء، بسبب تخوفها من ضياع مكتسباتها وزوالها في الانتخابات المبكرة ".



وتابع البلداوي :" ان غموض شخصية رئيس الجمهورية وموقفه المماطل ، سبب آخر في تأخر حسم الامر".