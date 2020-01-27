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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 11:22 ص

البلداوي : سببان رئيسان وراء تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية

محمد كريم البلداوي
البلداوي : سببان رئيسان وراء تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية

عزا النائب عن تحالف "البناء" محمد  البلداوي  تراجع حوارات تشكيل الحكومة الانتقالية الى سببين رئيسين .

وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان الحوارات الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة تقدمت وقطعت شوطا كبيرا خلال الفترة الماضية ، الا انها لاقت تراجعا كبيرا في الآونة الاخيرة ".

واضاف :" ان بعض الكتل تراجعت في حواراتها ومواقفها ولاتريد تشكيل الحكومة الانتقالية وتسمية مرشح رئيس الوزراء، بسبب تخوفها من ضياع مكتسباتها وزوالها في الانتخابات المبكرة ".

وتابع البلداوي :" ان غموض شخصية رئيس الجمهورية وموقفه المماطل ،  سبب آخر في تأخر حسم الامر".
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