مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف المحتجين



أعلنت مفوضية حقوق الانسان عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا واصابة العشرات بجروح بين صفوف المحتجين مع تصاعد حدة التظاهرات في العاصمة بغداد، والمناطق والمدن الاخرى في العراق.



وقالت المفوضية في بيان ثقت مقتل (١٢) متظاهرا منهم (٩) في محافظة بغداد و(٣) في محافظة ذي قار.



كما ووثقت اصابة (٢٣٠) من المتظاهرين والقوات الامنية منهم في محافظة بغداد (١١٨) وفي محافظة ذي قار (٧٨) وفي محافظة البصرة (٣٤) بالاضافة الى حصول (٨٩) حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة.



ودعت المفوضية "الأطراف كافة الى وقف اي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن اي تصادم يؤدي الى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإيقاف الانتهاكات في حقوق الانسان والتي تؤدي الى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".