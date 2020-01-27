مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع جرحى الناصرية امس الى 81 متظاهرا

أعلنت مفوضية حقوق الانسان إصابة 81 متظاهرا امس بنيران القوات الأمنية والغاز المسيل للدموع في الناصرية وقال شهود عيان ان ما لايقل عن أربعة متظاهرين قتلوا امس بالناصرية نتيجة اطلاق الرصاص الحي عليهم Copy أخبار متعلقة مفوضية حقوق الانسان: استشهاد 489 متظاهرا واصابة اكثر من 22 الفا اخرين حقوق الإنسان: اعتقال 283 متظاهرًا في الناصرية حقوق الانسان : القوات الامنية اعتقلت 120 متظاهرا في ذي قار مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات الى ٧٤ متظاهرا مفوضية حقوق الانسان : ارتفاع عدد قتلى التظاهرات خلال يومين الى 63 متظاهرا عاجل.. صحة ميسان تعلن إصابة 15 متظاهرا باختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع