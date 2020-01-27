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الإثنين, 27 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 11:15 ص

مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع جرحى الناصرية امس الى 81 متظاهرا

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مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع جرحى الناصرية امس الى 81 متظاهرا

أعلنت مفوضية حقوق الانسان إصابة 81 متظاهرا امس بنيران  القوات الأمنية والغاز المسيل للدموع في الناصرية
وقال شهود عيان ان ما لايقل عن أربعة متظاهرين قتلوا امس بالناصرية نتيجة اطلاق الرصاص الحي عليهم
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