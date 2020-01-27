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الإثنين, 27 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 11:05 ص

التربية تؤكد توفير الحماية اللازمة لتأدية الامتحانات بموعدها

وزارة التربية
التربية تؤكد توفير الحماية اللازمة لتأدية الامتحانات بموعدها

أكدت وزارة التربية، استمرار الاستعدادات لإجراء الامتحانات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بموعدها المحدد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي : إن الاستعدادات مستمرة لإجراء الامتحانات في بغداد وبقية المحافظات، وفق الموعد المحدد لها في الخامس والثامن من شهر شباط المقبل.

وأشار الى أن هناك تنسيقاً بين مديريات التربية والأجهزة الأمنية من أجل توفير الحماية اللازمة للكوادر التربوية والطلبة لتأدية الامتحانات بموعدها المقرر.

وأوضح أن "امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة تجرى بانسيابية عالية في المحافظات الشمالية والغربية".

وأعلنت وزارة التربية، عن موعد إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول الخاصة بمحافظات الوسط والجنوب للدراستين الابتدائية والثانوية للعام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة  إن الامتحانات في المديريات العامة للتربية في محافظات ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، واسط ، بابل، النجف، كربلاء، للمرحلة الثانوية ستكون يوم الاربعاء الموافق 19 من شباط المقبل، فيما ستكون الامتحانات للمرحلة الابتدائية يوم السبت الموافق الـ22 من الشهر نفسه.

وأضافت الوزارة، " أما في محافظة بغداد بمديرياتها في تربية (الكرخ1,2,3)، وتربية (الرصافة 1,2,3)، بالإضافة الى مديرية التربية في محافظة البصرة فإن امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمرحلة الثانوية ستكون يوم الاربعاء الموافق الـ 5  من شهر شباط المقبل، على أن يُحسب يوم السبت ضمن أيام الامتحانات، فيما ستكون امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية يوم السبت الموافق الـ 8 من ذات الشهر".
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