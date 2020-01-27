خلية الاعلام الامني تؤكد سقوط ٥ صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء من دون وقوع خسائر أو أضرار.

وكتبت الخلية في تغريدة "سقوط خمسة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر. والتفاصيل لاحقا".

وقال مصدر في تصريح صحفي إن "صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأميركية"، في أحدث هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه ضد منشآت أميركية في البلاد.

وتكررت في الآونة الأخيرة، الهجمات على المنطقة الخضراء بالقذائف والصواريخ من دون وقوع أضرار.

وهاجمت الميليشيات الموالية لإيران السفارة الأميركية في أواخر ديسمبر، قبل أن ترد واشنطن بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة جوية قرب بغداد.