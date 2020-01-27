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الإثنين, 27 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 10:50 ص

العمل تحدد يوم غد الثلاثاء لصرف رواتب العمال المضمونين

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العمل تحدد يوم غد الثلاثاء لصرف رواتب العمال المضمونين


حددت وزارة العمل الثلاثاء المقبل موعداً لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين.

وذكرت الوزارة في بيان ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت يوم الثلاثاء الموافق 28-1-2020 موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين وخلفهم المستحق لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي مع المنحة الشهرية والمكافأة المالية البالغة (200) الف دينار للشهرين  لفئتي الصرف اليدوي وحاملي البطاقة الذكية في بغداد والمحافظات داعية المستفيدين لمراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية والهوية التقاعدية.

وبينت معاون مدير عام الدائرة نجلة عيسى ان المتقاعد المضمون الذي لديه خدمة (30) سنة فاكثر يستلم مبلغا قدره (800) الف دينار لشهرين فقط فيما يستلم المتقاعد الذي لدية خدمة اقل من (30) سنة ومتقاعدو العجز الصحي مبلغاً قدره (740) الف دينار, اما عائلة المتقاعد المتوفى ولديها اكثر من ثلاث مستحقين فتستلم راتباً قدره (700) الف دينار فيما تستلم العائلة المكونة من مستحقين اثنين (680) الف دينار اما عائلة المتوفى ولديها مستحق واحد فتستلم (660) الف دينار
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أخر تعديل: الإثنين، 27 كانون الثاني 2020 10:52 ص
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