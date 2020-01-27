استشهاد متظاهر وإصابة 4 برصاص الميليشيات في الناصرية

استشهد متظاهر وأصيب أربعة آخرون برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الناصرية ، التي شهدت صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أمس الأحد.

أفاد مصدر طبي باستشهاد متظاهر وإصابة 4 آخرين بجروح فجر اليوم الاثنين، برصاص مسلحين مجهولين في محافظة الناصرية جنوبي العراق.

من جهة أخرى، قال المصدر إن أحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال الهجوم على ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة توفي متأثراً بجراحه فيما يتلقى أربعة آخرون العلاج.

من جانبه، قال أحد النشطاء في الاحتجاجات، إن "المليشيات الموالية لإيران هي من تقف وراء الهجوم الذي طال المتظاهرين والنشطاء"..

وفي وقت سابق قال مصدر أمني إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارات مدنية ويرتدون ملابس بيضاء، اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية حيث يعتصم المتظاهرون منذ أشهر".

وأضاف أن "المسلحين أضرموا النيران في خيام المعتصمين وأطلقوا الرصاص الحي على المعتصمين.