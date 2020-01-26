عاجل.. القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على الحشود الطلابية في كربلاء

القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على الحشود الطلابية في كربلاء
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عاجل.. قوات الأمن تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع محمد القاسم السريع في بغداد
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القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني
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استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة العشرات برصاص القوات الأمنية في كربلاء
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عاجل: القوات الأمريكية تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق عناصر موالية لتنظيم ماعش في محيط السفارة الأمريكية
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عاجل.. القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين قرب جسر الجمهورية وسط بغداد
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عاجل.. القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين من جهة جسر الجمهورية