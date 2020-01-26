القوات الألمانية تستأنف تدريبات القوات الكردية في شمال العراق

استأنفت القوات الالمانية تدريب القوات العراقية الكردية في شمال البلاد ، الاحد، بعد حوالي ثلاثة اسابيع من تعليقها في اعقاب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني في بغداد.

وذكرت وكالة الاسوشيتد برس عن الجيش الالماني قوله في بيان إن ” قائد قوات التحالف الدولي رفع التعليق المؤقت ، حيث استأنف المانيا عمليات التدريب في اربيل صباح هذا اليوم بوجود 90 عسكريا من الجيش الالماني في البلاد”.

واضافت أن ” مليات التدريب في وسط العراق مازالت معلقة ولم يتضح على الفور فيما اذا كانت ستستأنف ام لا ، حيث كانت المانيا قد نقلت حوالي 35 عسكريا من معسكر التاجي وبغداد في السابع من الشهر الجاري الى الاردن في عملية اعتبرت كاجراء مؤقت .

واشارت الى أن ” الاجراء تم بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري في بغداد من قبل الولايات المتحدة مما زاد من التوترات في المنطقة وصعد من الازمة بين واشنطن وطهران “.

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