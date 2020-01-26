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الأحد, 26 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 04:48 م

القوات الألمانية تستأنف تدريبات القوات الكردية في شمال العراق

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استأنفت القوات الالمانية تدريب القوات العراقية الكردية في شمال البلاد ، الاحد، بعد حوالي ثلاثة اسابيع من تعليقها في اعقاب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني في بغداد.
وذكرت وكالة الاسوشيتد برس  عن الجيش الالماني قوله في بيان إن ” قائد قوات التحالف الدولي رفع التعليق المؤقت ، حيث استأنف المانيا عمليات التدريب في اربيل صباح هذا اليوم بوجود 90 عسكريا من الجيش الالماني في البلاد”.
واضافت أن ” مليات التدريب في وسط العراق مازالت معلقة ولم يتضح على الفور فيما اذا كانت ستستأنف ام لا ، حيث كانت المانيا قد نقلت حوالي 35 عسكريا من معسكر التاجي وبغداد في السابع من الشهر الجاري الى الاردن في عملية اعتبرت كاجراء مؤقت .
واشارت الى أن ” الاجراء تم بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري في بغداد من قبل الولايات المتحدة مما زاد من التوترات في المنطقة وصعد من الازمة بين واشنطن وطهران “.

ع د


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