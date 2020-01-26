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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 26 كانون الثاني 2020 04:48 م

المتظاهرون والطلبة يتوافدون إلى ساحات التظاهر في بغداد

الطلاب

توافد المتظاهرون من جديد إلى ساحات التظاهر في بغداد، مدعومين بالطلبة بعد الأحداث الأخيرة التي صاحبت التظاهرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر مصدر أمني، أن "التوافد مستمر الى ساحات التحرير والخلاني ونفق التحرير"، مبيناً أنه "بعد قليل ستصل مجاميع من الطلاب إلى الساحة".

وأشار إلى أن "الوضع في ساحة الوثبة مستقر في الوقت الحالي بعد أن حصلت مصادمات فجر اليوم تطورت الى استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع اسفرت عن استشهاد متظاهر واصابة ١٩ بحالة اختناق".

وبشأن الوضع المروري للشارع بين أن "هناك زخماً بسيطاً في بعض الشوارع ولا يوجد أي قطع أو إغلاق عدا اماكن التظاهر".

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