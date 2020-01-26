القانونية النيابية: البرلمان يعقد جلسته الأخيرة غدا

رجح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاحد، أن تكون جلسة الغد لمجلس النواب هي الاخيرة خلال الفصل التشريعي ، مبينا ان تمديد عمل مجلس النواب غير ممكن.

وقال العقابي في تصريح له ان “مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم غدا االاثنين لمناقشة ملفات روتينية وتمرير بعض القوانين في حال وجود النصاب القانوني”، مبينا أن “جلسة الغد قد تكون الاخيرة بسبب قرب انتهاء الفصل التشريعي وبدء العطلة التشريعية دون اي تاخير”.

وأضاف العقابي، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب يحتم على ان تكون العطلة بتاريخ 3 شباط بعد تمديد عمل البرلمان بتاريخ 3/ كانون الثاني”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت في وقت سابق، أن تمديد عمل مجلس النواب دون اخذ العطلة التشريعية أمر غير دستوري، فيما أوضح أن رئاسة مجلس النواب ستبدأ بتنفيذ العطلة التشريعية مطلع الشهر المقبل.

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