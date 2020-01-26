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الأحد, 26 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 03:40 م

طائرات التحالف العربي تدك مواقع الحوثيين في صنعاء والجوف

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شنت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية، طلعات جوية استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية، في شمال اليمن.

 ونجح طيران التحالف في تدمير للميليشيات الإرهابية في العاصمة صنعاء، ومحافظة الجوف، وفقا لما ذكرته مصادر يمنية مطلعة اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن الهجمات دمرت مواقع وتحركات الميليشيات المتطرفة بمديرية “خب والشعف” بمحافظة الجوف، كما ركزت ضرباتها على تمركزات الميليشيا بمنطقة نهم شرقي صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الطلعات الجوية نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتدمير مخازن أسلحة وعربات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية.

وخلال الأيام الماضية حقق الجيش اليمني تقدما ملحوظا في محاور القتال المختلفة، حيث سقط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية، في جبهات القتال بنهم والجوف. 

ووفقا لمصادر عسكرية يمنية، دارت معارك ليلية عنيفة بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية، بإسناد من طيران التحالف العربي.

 ع د
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