مظاهرات حاشدة في بغداد و50 مصابا في اشتباكات ذي قار .. وقوات الأمن تطلق الرصاص على المتظاهرين

انطلقت مظاهرات حاشدة في عموم المدن العراقية اليوم الأحد، وشهد غالبيتها اشتباكات في مناطق متفرقة أصيب خلالها العشرات، بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين، في محاول لفض الاحتجاجات والاعتصامات بالقوة.



وذكرت مصادر إعلامية أن 50 متظاهرا أصيبوا بجروح خطيرة، في إطلاق نار من قبل القوات الأمنية في محافظة ذي قار.



أقدم المحتجون العراقيون صباح اليوم الأحد على قطع عدد من الطرق الرئيسية والتجارية في وسط محافظة كربلاء، ضمن فعاليات التصعيد التي بدأتها القوى الثورية العراقية قبل أيام للتأكيد على مطالب الحراك الثوري المشتعل في البلاد من أكثر من 3 أشهر.



وذكرت مصادر إعلامية أن الاشتباكات تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق بين المتظاهرين وقوات الأمن.



وشهدت العاصمة العراقية أمس السبت أحد أعنف المواجهات بين الثوار وقوات الأمن العراقية، حيث سقط 4 قتلى، برصاص القوات، وأصيب العشرات أثناء مواجهات دموية شهدها وسط العاصمة بغداد، وعدد من المدن والمحافظات بالبلاد.



وقالت مصادر إعلامية إن 3 قتلى سقطوا في المظاهرات بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، مؤكدة أن مدينة كربلاء هي الأخرى شهدت اشتباكات كبرى، بعدما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق المحتجين.

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