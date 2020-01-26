تقرير .. انسحاب الصدريين وحرق الخيام ..اتفاق سياسي على قمع المتظاهرين والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها

شهد اليومان الماضيان حملة أمنية شرسة ضد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد ومحيطها ، لانهاء تظاهراتهم وفض اعتصامهم المستمر منذ اربعة اشهر ..ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الساحة وعلى طريق محمد القاسم السريع ، سقط نتيجتها عدد من الشهداء والجرحى ..



هذه التطورات ، التي حدثت بالتزامن مع تصعيد المتظاهرين احتجاجاتهم بعد ان لمسوا مماطلة وتسويفا واضحين ومكشوفين من قبل السلطات الحاكمة في تنفيذ مطالبهم ، والدوران في حلقة عدم التوافق على مرشح لرئيس الحكومة الانتقاية المؤقتة .. سبقها حراك باتجاهين ، الاول من داخل الساحة بحرق عدد كبير من خيام الاعتصام اثر تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي اطلقها من ايران ، واعلن فيها رفع يده عن المتظاهرين ، والثاني التمهيد اعلاميا من قبل الاجهزة الامنية لشن هذه الحملة ..



فقد تم حرق خيام المحتجين في ‏بغداد والمحافظات بعد انسحاب انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ساحات الاعتصام . واطلقت قوات الامن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط ساحة التحرير وعلى سريع محمد القاسم ..



فيما اكد مصدر امني طلب عدم ذكر اسمه :" ان قرار فض ساحات الاعتصام في ‏بغداد ومدن اخرى " اتخذ في اجتماع امني ضم جهات حكومية رفيعة".‏



واوضح المصدر :" ان شخصية حكومية رفيعة ابلغت القادة الامنيين ، في الاجتماع الذي عقد مساء الجمعة، ان السلميين ‏انسحبوا من ساحات التظاهر ومن بقي هم المخربون".‏



ومنذ ليلة الجمعة، بدأ متظاهرون بتفكيك الخيام في ساحات الاعتصام، في بغداد، ‏والنجف، والناصرية، وميسان، والمثنى، بعد تسريب تسجيل صوتي، دعا اتباع ‏التيار الصدري، الى الانسحاب الفوري.‏



وجاء في التسجيل المنسوب لاحد قياديي التيار الصدري، انه :" بعد ‏تغريدة الصدر تم الاتفاق على رفع خيام التظاهرات جميعها".‏



المتظاهرون من جانبهم كانوا على دراية تامة وادراك لهذا المخطط ، قبل ايام من تنفيذه ، واطلقوا نداءات استغاثة للمجتمع الدولي للتدخل من اجل توفير الحماية لهم والاستجابة لمطالبهم.



ودعا متظاهرو ساحة التحرير الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها تجاه المتظاهرين السلميين في العراق.



وجابوا ارجاء ساحة التحرير وسط ترديد هتافات تطالب بالتدخل الفوري للامم المتحدة.



كما دعا المتظاهرون المنظمة الاممية اى حمايتهم من القمع والتغييب الذي تمارسه ضدهم القوات الامنية، لاسيما مع ورود انباء الى ساحات التظاهر السلمي بتهديد استمرار اعتصامهم.

رد فعل الامم المتحدة على هذه النداءات والاستغاثات ، جاء من خلال " تعليق "لممثلتها في العراق جنين هينيس بلاسخارت، ‏قالت فيه :" ان عدم المساءلة والتردد لا ‏يستحق الآمال العراقية، التي تم التعبير عنها بشجاعة لمدة اربعة اشهر الان".‏



واضافت بلاسخارت :" في حين تستمر الوفيات والاصابات، فان الخطوات المتخذة حتى ‏الان ستبقى جوفاء ان لم تكتمل، ويجب ان يخدم الشعب ويحمى ، لا ان يكون مظلوما ‏بعنف".‏



سياسيا .. كشف متظاهرو التحرير عن معلومات تفيد بوجود اتفاق بين الكتل السياسية على انهاء التظاهرات في العراق.



ضمن هذا السياق اكد قيادي في التيار الصدري لم يكشف عن اسمه :" ان من يسيء الى ‏الصدر لن ندعمه.. اذا طلب الصدر دعم التظاهرات سندعمها واذا قال لا سنتركها".‏



فيما سارع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الى النأي بنفسه عن ذلك ، محذرا من ما سماها " سياسة التعميم " .



واعلن رفضه اية محاولة لفض التظاهرات بالقوة ، مؤكدا انها :" ‏ حق دستوري وقانوني يحظى بدعم المرجعية الدينية ".



وعقب كل ما حدث ، اكد ناشطون :" ان الحراك الشعبي استعاد زخم حضوره في ساحات التظاهر والاعتصام بعد دعوات اطلقناها على مواقع التواصل الاجتماعي لاجهاض واحباط محاولات فض التظاهرات بالقوة وتسويف المطالب الحقة التي خرجنا من اجلها وقدمنا شهداء وتضحيات" ، مشددين على انه :" لا رجعة عن الطريق الذي سلكناه لتصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين واختيار رئيس حكومة مستقل ، بعيدا عن الولاءات الخارجية والانتماءات الحزبية الضيقة"...

ع د