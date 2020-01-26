المالية النيابية : تنفيذ الاتفاقية الصينية يخفض الميزانية الاستثمارية



اعلنت اللجنة المالية النيابية، ان الميزانية الاستثمارية ستنخفض عن سابقتها في حال دخول بعض مشاريعها في الاتفاقية الصينية، مؤكدة ان بعض بنود الاتفاقية يحتاج الى تصويت داخل البرلمان.



وقال عضو اللجنة عبد الهادي موحان في تصريح صحفي :" ان الموازنة لم تصل الى البرلمان ، الذي يجب ان ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة من اجل اكمالها وارسالها ".



وبين :" ان بعض مشاريع الموازنة ستنفذ بالاتفاقية الصينية ، اضافة الى ان بعض بنود الاتفاقية يحتاج الى تصويت من مجلس النواب من اجل تمريره في الموازنة"، مشيرا الى :" ان من المحتمل ان يحدث تخفيض في الميزانية الاستثمارية بعد دخول الاتفاقية الصينية حيز التنفيذ ".

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