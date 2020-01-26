كتلة نيابية : " إعادة تدوير " حكومة عبد المهدي ..كارثة قانونية

اكدت كتلة "النهج الوطني" رفضها "اعادة تدوير" حكومة عبد المهدي من خلال القفز على الدستور، محذرة القوى السياسية من الالتفاف على المطالب المشروعة واعادة انتاج حكومة تصريف اعمال فترة اطول.



وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح صحفي :" ان البلد يمر بتحديات امنية كبيرة ، وعلى القوى الاسراع بتشكيل حكومة وطنية "، مبينا :" ان التسويف والمماطلة والالتفاف على مطالب الجماهير من خلال اعادة تدوير حكومة عبد المهدي يعد خرقا دستوريا وقانونيا ".



واضاف العقابي:" ان استمرار عمل الحكومة الحالية يمثل كارثة قانونية وشعبية لا ينبغي السكوت عنها ".

