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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 02:13 م

نائب مستقل : تعديل الدستور "كذبة".. واللجنة المعنية " اختفت" !!

مجلس النواب 2

كشف  النائب المستقل باسم خشان، عن توقف اللجنة المشكلة لتعديل الدستور عن العمل ، دون ان تنجز اي شيء .

وقال خشان في تصريح صحفي :" ان لجنة تعديل الدستور تركت عملها  دون انجاز"، مبينا :"  ان كل مايتعلق بتعديل الدستور هو (كذبة) وتم اللجوء الى هذا الامر من اجل ترحيل المشاكل الى وقت آخر ".

واضاف :"  ان تعديل الدستور امر مستحيل ، ولاتوجد فكرة بهذا الخصوص، اضافة الى ان اللجنة التي تم تشكيلها لاجراء التعديل (اختفت) وتوقفت عن العمل".

واوضح النائب المستقل :" ان لجنة تعديل الدستور لم تعقد اجتماعاتها لاجراء التعديلات اللازمة ، وبالتالي فان هذا الامر (كذبة)، وتم تشكيل هذه اللجنة من اجل ترحيل المشاكل الى وقت آخر ".

وكان مجلس النواب قد قرر في اواخر تشرين الاول / اكتوبر  من العام الماضي تشكيل لجنة نيابية خاصة مؤقتة تمثل كافة المكونات لتعديل الدستور وتسليم التعديلات الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر فقط .
ع د
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