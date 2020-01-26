نائب مستقل : تعديل الدستور "كذبة".. واللجنة المعنية " اختفت" !!



كشف النائب المستقل باسم خشان، عن توقف اللجنة المشكلة لتعديل الدستور عن العمل ، دون ان تنجز اي شيء .



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان لجنة تعديل الدستور تركت عملها دون انجاز"، مبينا :" ان كل مايتعلق بتعديل الدستور هو (كذبة) وتم اللجوء الى هذا الامر من اجل ترحيل المشاكل الى وقت آخر ".



واضاف :" ان تعديل الدستور امر مستحيل ، ولاتوجد فكرة بهذا الخصوص، اضافة الى ان اللجنة التي تم تشكيلها لاجراء التعديل (اختفت) وتوقفت عن العمل".



واوضح النائب المستقل :" ان لجنة تعديل الدستور لم تعقد اجتماعاتها لاجراء التعديلات اللازمة ، وبالتالي فان هذا الامر (كذبة)، وتم تشكيل هذه اللجنة من اجل ترحيل المشاكل الى وقت آخر ".



وكان مجلس النواب قد قرر في اواخر تشرين الاول / اكتوبر من العام الماضي تشكيل لجنة نيابية خاصة مؤقتة تمثل كافة المكونات لتعديل الدستور وتسليم التعديلات الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر فقط .

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