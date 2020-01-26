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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 01:29 م

النزاهة تنفذ ثلاث عمليات وتضبط سبعة متهمين في نينوى

هيئة-نزاهة
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّن ملاكاتها في نينوى من تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في المحافظة، مبينة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط وتوقيف (7) متهمين.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تلك العمليات، إلى أن  فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى محطة تعبئة تلكيف الحكومية وتمكن من ضبط حالات تلاعب في كمية الوقود، بعد قيام الفريق بإجراء التدقيق والمطابقة، موضحة أنه تم ضبط  ثلاثة متهمين من الموظفين العاملين في المحطة؛ لحصول نقص في مادة البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز، إضافة إلى وجود نقص  في مبالغ واردات المحطة".

وأضافت الدائرة إن" فريق عمل المديرية قام، في عملية أخرى، بضبط ثلاثة متهمين يعملون في ميزان جسري (قبان) أهلي؛ لقيامهم بجباية مبلغ عشرة آلاف دينارعن كل شاحنة حمل دون موافقات أصولية خلافاً للقانون، مشيرة إلى أن المتهمين يقومون بتضليل أصحاب الشاحنات عبرإعطائهم وصولات وهمية".

 واشارت الى  قيام الفريق بعملية ثالثة أسفرت عن ضبط متهم في الموصل يقوم بتعقيب معاملات قطع الأراضي في مديرية التسجيل العقاري  – الزهور ".
ع د
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