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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 01:13 م

الكويت: العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لبضائعنا

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ، عن تصدر العراق قائمة الدول العربية المستوردة للبضائع والسلع،  مشيرة الى  أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 9.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2018.
وقالت الوزارة، في بيان، ان عدد شهادات المنشأ للصادرات الى الدول العربية والأجنبية بلغت 14.830 شهادة بقيمة 169.6 مليون دينار (نحو 558 مليون دولار أميركي) العام الماضي مقابل 8.270 شهادة بقيمة 155.3 مليون دينار (نحو 511 مليون دولار) خلال 2018.
وأضافت ان عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ 3.802 شهادة بقيمة 57.1 مليون دينار (نحو 187.8 مليون دولار) مقابل 1066 شهادة بقيمة 47.3 مليون دينار (نحو 155.6 مليون دولار) الى الدول الأجنبية.
وذكرت ان عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 9.962 شهادة بقيمة 65.1 مليون دينار (نحو 214.2 مليون دولار) العام الماضي.
 
واكدت  أن العراق تصدر قائمة الدول العربية الاكثر استيرادا لصادرات الكويت يليه الأردن، ثم لبنان فمصر فالجزائر ثم اليمن، وبعده تونس، في حين حلت قطر في الترتيب الأول خليجيا تلتها الامارات، فالسعودية ثم عمان، واخيرا البحرين.
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