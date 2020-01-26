نائب عن الفتح :استمـرار تقديم أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء حتى موافقة رئيس الجمهورية

أكـد تحالف الفتح استمـرار عملية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، حتى موافقة رئيس الجمهورية، برهم صالح، على التكليف الرسمي لأي من اولئك المرشحين.



وقال النائب عن التحالف، مهدي تقي امرلي”: ان” الكتل السياسية بصدد الاتفاق على ترشيح شخصية غير جدلية قادرة على فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة”.



واضاف ان “أطرافا -لم يسمها- من داخل الكتل السياسية لا تزال تعارض حتى الآن طرح المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، التي ستكون حكومة مؤقتة لا دائمية”. مبينا ان “تقديم اسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة لا يزال مستمرا، ورئيس الجمهورية ملزم بالاختيار وتكليف احد تلك الترشيحات”.واوضح انه “سيتم ترشيح شخصية قادرة على انقاذ البلاد، وحسم الخلافات الحالية بعد انتهاء التظاهرة المليونية للمطالبة بخروج القوات الاجنبية”.