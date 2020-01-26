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الأحد, 26 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 12:40 م

ناشئو العراق يضمنون أول ميدالية في بطولة العرب بالملاكمة

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ضمن المنتخب العراقي للناشئين بالملاكمة اولى الميداليات الملونة في بطولة العرب الجارية احداثها في الكويت ، وذلك بفوز الملاكم سجاد عباس على نظيره الكويتي بوزن ٥٧ كغم في منافسات اليوم الاول من البطولة.

وقال رئيس الوفد اسماعيل خليل:" ان الملاكم سجاد عباس قدم مستوى مميزا تمكن من خلاله من التغلب على منافسه الكويتي بجدارة واستحقاق ، وبالتالي تأهل بهذا الفوز الى الدور شبه النهائي ضامنا اولى الميداليات للمنتخب العراقي ".

واضاف انه:" ضمن منافسات اليوم الاول ايضا خاض الملاكم مهدي جبار اول نزالاته مع منافسه الجزائري بوزن ٦٣ كغم ، وخسر بفارق نقطة واحدة وودع المنافسات من دورها الاول ".
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