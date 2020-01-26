ناشئو العراق يضمنون أول ميدالية في بطولة العرب بالملاكمة



ضمن المنتخب العراقي للناشئين بالملاكمة اولى الميداليات الملونة في بطولة العرب الجارية احداثها في الكويت ، وذلك بفوز الملاكم سجاد عباس على نظيره الكويتي بوزن ٥٧ كغم في منافسات اليوم الاول من البطولة.



وقال رئيس الوفد اسماعيل خليل:" ان الملاكم سجاد عباس قدم مستوى مميزا تمكن من خلاله من التغلب على منافسه الكويتي بجدارة واستحقاق ، وبالتالي تأهل بهذا الفوز الى الدور شبه النهائي ضامنا اولى الميداليات للمنتخب العراقي ".



واضاف انه:" ضمن منافسات اليوم الاول ايضا خاض الملاكم مهدي جبار اول نزالاته مع منافسه الجزائري بوزن ٦٣ كغم ، وخسر بفارق نقطة واحدة وودع المنافسات من دورها الاول ".