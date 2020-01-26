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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 12:37 م

عراقيان في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة السلة

كرة السلة العراقية
أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، انضمام عضوين منه  الى لجان الاتحاد الآسيوي للعبة.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الآسيوي لكرة السلة اعاد تشكيل لجانه وضم عضوين عراقيين الى لجان مهمة " .

واوضح نجم :" ان عضو اتحاد السلة العراقي علي طالب فاز بعضوية لجنة الشباب في الاتحاد الآسيوي ، فيما فازت وسن حنون بعضوية اللجنة النسوية  ".
ع د
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