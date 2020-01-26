عراقيان في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة السلة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، انضمام عضوين منه الى لجان الاتحاد الآسيوي للعبة.



وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح صحفي :" ان الاتحاد الآسيوي لكرة السلة اعاد تشكيل لجانه وضم عضوين عراقيين الى لجان مهمة " .



واوضح نجم :" ان عضو اتحاد السلة العراقي علي طالب فاز بعضوية لجنة الشباب في الاتحاد الآسيوي ، فيما فازت وسن حنون بعضوية اللجنة النسوية ".

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