الزراعة تطمح إلى زراعة 16 مليون دونم بالحنطة

أعلنت وزارة الزراعةعن خطة للتوسع بزراعة الحنطة للموسم المقبل الى 16 مليون دونم ،بعد ما كانت 12 مليونا الموسم الماضي، مبينة ان مجموع ما تسلمته السايلوات الحكومية من محصول الحنطة وصل الى 4 ملايين و750 طنا من الحنطة.



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي :" ان سايلوات وزارة التجارة تسلمت من محصول العام الماضي الى الان قرابة 304 الاف طن من الشلب ( الرز) وسط توقعات بوصولها الى 400 الف طن ".



واضاف :" ان ما تسلمته السايلوات من الحنطة بلغ 4 ملايين و750 طنا وقرابة 277 الف طن من بذور الحنطة"، مشيرة الى انها سلمت بذور الحنطة لجميع الفلاحين بعموم العراق للتوسع بزراعة الموسم المقبل.



واوضح النايف :" ان الخطة الزراعية تقضي بالتوسع في زراعة الحنطة بواقع 16 مليون دونم بعد ان كانت 12 مليون العام الماضي".

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