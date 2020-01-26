الموارد : الأمطار غطت الرية الثانية دون الحاجة إلى الخزين المائي

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن تغطية امطار الـ 48 ساعة الماضية الرية الثانية للموسم الزراعي الحالي ،دون الحاجة الى اطلاق المياه من الخزين المائي ، فضلا عن زيادة الخزين في الاهوار.



وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب :" ان الوزارة كانت بصدد اطلاق الرية الثانية في عموم العراق من الخزين المائي الموجود في السدود والخزانات والانهر ".



واضاف :" ان الامطار التي هطلت خلال الـ 48 ساعة الماضية غطت احتياج الرية الثانية بالكامل في عموم الاراضي الزراعية ، دون الحاجة الى الخزين المائي الموجود"، مشيرا الى :" ان الامطار ستحافظ على الخزين المائي وزيادته في بعض السدود وارتفاع مناسيبه في الاهوار" .

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