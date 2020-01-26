بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 26 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
عاجل.. القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على الحشود الطلابية في كربلاء المتظاهرون والطلبة يتوافدون إلى ساحات التظاهر في بغداد بعد سقوط "القناع الأخير" لمقتدى الصدر.. أحد أتباعه يهدد المتظاهرين بعد أحداث الناصرية.. متظاهرو ذي قار يتوعدون بمسيرة كبرى لتطويق المنطقة الخضراء المقاومة الإيرانية: انتفاضة الشعب العراقي زلزلت الأرض تحت أقدام خامنئي شيوخ ومتظاهري ونشطاء البصرة.. يقودون ثورة ضد العيداني ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 31 شخصا مظاهرات مناهضة ضد ذيول إيران في العراق.. ونشطاء للصدر: سقط القناع يا مقتدى "قوات الصدمة" .. أداة لقمع المتظاهرين في البصرة يقودها ميليشيوي عضو في حزب الله العراقي الإرهابي نشطاء عراقيون: ما فعله الصدر خزي وخيانة للثوار ويخدم الدعاية الإيرانية لتصفية الحراك الشعبي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 12:30 م

المصرف العراقي للتجارة لن يسهم بدفع مستحقات إيران عن الغاز والكهرباء في هذه الحالة

الغاز
أكد  المصرف العراقي للتجارة انه  لن يكون طرفاً في آلية دفع مستحقات ايران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الاعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر المقبل.

وقال رئيس مجلس ادارة المصرف فيصل الهيمص في تصريح صحفي :" في حال انتهى الاستثناء، اكيد ان المصرف لا يمكنه ان يدفع اي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع اي كيان ايراني بخصوص الغاز والكهرباء".

واضاف الهيمص :" ان اهم شيء لدينا ، هو ان نكون ملتزمين بالتعليمات المحلية للبنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية، لذلك يثق العالم بنا ".

وادى الاعفاء الاميركي الى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز من ايران.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحنطة والشعير

الزراعة تطمح إلى زراعة 16 مليون دونم بالحنطة 26 كانون الثاني 2020 12:35 م

وزارة الموارد المائية

الموارد : الأمطار غطت الرية الثانية دون الحاجة إلى الخزين المائي 26 كانون الثاني 2020 12:33 م

وزارة التعليم

التعليم تعلن عن توفر ٨٥ زمالة دراسية رومانية 26 كانون الثاني 2020 11:53 ص

صفاء هادي

صفاء هادي مطلوب في الدوري الروسي 25 كانون الثاني 2020 04:04 م

منفذ طريبيل الحدودوي بين العراق والأردن

700 شاحنة محملة بالبضائع دخلت العراق من معبر طريبيل الحدودي 25 كانون الثاني 2020 03:58 م

download (6)

لاعب عراقي يرفض اللعب في الدوري الايراني 25 كانون الثاني 2020 01:16 م

3201927122728138234847

سيول مائية "ضعيفة" تتدفق من الحدود الايرانية صوب محافظة ديالى 25 كانون الثاني 2020 01:09 م

636825315330240481-FB_IMG_1546921626011

مبادرة انسانية من منتسبين بشرطة البصرة لعامل بنغالي 25 كانون الثاني 2020 01:01 م

التعليقات