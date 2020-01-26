المصرف العراقي للتجارة لن يسهم بدفع مستحقات إيران عن الغاز والكهرباء في هذه الحالة

أكد المصرف العراقي للتجارة انه لن يكون طرفاً في آلية دفع مستحقات ايران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الاعفاء من العقوبات الذي ينتهي الشهر المقبل.



وقال رئيس مجلس ادارة المصرف فيصل الهيمص في تصريح صحفي :" في حال انتهى الاستثناء، اكيد ان المصرف لا يمكنه ان يدفع اي مستحقات غاز، ولا يمكن أن يتعامل مع اي كيان ايراني بخصوص الغاز والكهرباء".



واضاف الهيمص :" ان اهم شيء لدينا ، هو ان نكون ملتزمين بالتعليمات المحلية للبنك المركزي العراقي والتعليمات الدولية، لذلك يثق العالم بنا ".



وادى الاعفاء الاميركي الى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب من الغاز من ايران.