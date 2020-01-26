الصيدلي : حرق الخيام ليس شطارة .. وقتل المتظاهرين ليس بطولة

استنكر عضو مجلس النواب، محمد إقبال الصيدلي، حرق خيام المتظاهرين في ساحات الاعتصام ، ووصفه بانه :" ليس شطارة ".



وقال الصيدلي، في بيان صحفي :" ان حرق الخيام ليس شطارة، ‏وقتل المتظاهرين ليس بطولة، ‏والاخفاء القسري ليس شهامة، ‏والقيادة غير ذلك كله".



واضاف، انه "‏لا دولة بلا حرية، ولا وطن بلا قانون، ‏ولا قيادة دون شعب يعطيها الثقة ويطوقها بالمحبة"، مؤكدا :" ان ‏الشعوب اكبر من القادة، ‏والدماء البريئة المراقة نذير بالشؤم والفناء".

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