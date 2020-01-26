الصيدلي : حرق الخيام ليس شطارة .. وقتل المتظاهرين ليس بطولة

استنكر عضو مجلس النواب، محمد إقبال الصيدلي، حرق خيام المتظاهرين في ساحات الاعتصام ، ووصفه بانه :" ليس شطارة ".
وقال الصيدلي، في بيان صحفي :" ان حرق الخيام ليس شطارة، وقتل المتظاهرين ليس بطولة، والاخفاء القسري ليس شهامة، والقيادة غير ذلك كله".
واضاف، انه "لا دولة بلا حرية، ولا وطن بلا قانون، ولا قيادة دون شعب يعطيها الثقة ويطوقها بالمحبة"، مؤكدا :" ان الشعوب اكبر من القادة، والدماء البريئة المراقة نذير بالشؤم والفناء".
ع د
وقال الصيدلي، في بيان صحفي :" ان حرق الخيام ليس شطارة، وقتل المتظاهرين ليس بطولة، والاخفاء القسري ليس شهامة، والقيادة غير ذلك كله".
واضاف، انه "لا دولة بلا حرية، ولا وطن بلا قانون، ولا قيادة دون شعب يعطيها الثقة ويطوقها بالمحبة"، مؤكدا :" ان الشعوب اكبر من القادة، والدماء البريئة المراقة نذير بالشؤم والفناء".
ع د