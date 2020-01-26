المالية النيابية : أرقام "مخيفة" للعقارات التي استولت عليها جهات متنفذة

أعلنت اللجنة المالية النيابية انها ستكشف قريبا ، بالارقام ، عن عدد العقارات التي تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متنفذة.



وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي :" ان اللجنة المشكلة مع رئاسة الوزراء ستعلن عن حجم العقارات المزورة"، مبينة :" ان هناك ملفات كبيرة وخطيرة سيتم الكشف عنها خلال الايام القادمة في حال استكملت اللجنة اعمالها ".



واضافت :" ان جهات متنفذه كبيرة قامت خلال السنوات السابقة بتزوير عقارات والاستحواذ عليها بطرق غير شرعية"، مشيرة الى :" ان الملف كبير وشائك وهناك ارقام مخيفة سيتم الافصاح عنها ".

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