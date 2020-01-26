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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 11:56 ص

نائب : القوى الشيعية تتحمل مسؤولية خرق الدستور وعدم حسم منصب رئيس الوزراء

علي العبودي


حمل النائب عن تيار "الحكمة" علي العبودي ، القوى الشيعية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس الحكومة الانتقالية .

وقال العبودي في تصريح صحفي :" ان القوى الشيعية تتحمل مسؤولية خرق الدستور وعدم حسم منصب رئيس الوزراء ".

واضاف :" ان ارباكاً كبيراً يشهده الوضع السياسي بسبب هذه القوى، في حين  هناك استقرار في منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ".

واشار النائب عن الحكمة الى :" ان اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، يجب ان يحظى بموافقة قائمة سائرون ،التي في حال لم تدعمه سيبقى الوضع متأزما"، مبينا :"  ان النظام السياسي ظهر من خلال هذه الازمات والتجارب بعيداً عن الديمقراطية التي توجد في الدول الاخرى".

ع د

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