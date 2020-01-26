نائب : القوى الشيعية تتحمل مسؤولية خرق الدستور وعدم حسم منصب رئيس الوزراء



حمل النائب عن تيار "الحكمة" علي العبودي ، القوى الشيعية مسؤولية عدم حسم منصب رئيس الحكومة الانتقالية .



وقال العبودي في تصريح صحفي :" ان القوى الشيعية تتحمل مسؤولية خرق الدستور وعدم حسم منصب رئيس الوزراء ".



واضاف :" ان ارباكاً كبيراً يشهده الوضع السياسي بسبب هذه القوى، في حين هناك استقرار في منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ".



واشار النائب عن الحكمة الى :" ان اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، يجب ان يحظى بموافقة قائمة سائرون ،التي في حال لم تدعمه سيبقى الوضع متأزما"، مبينا :" ان النظام السياسي ظهر من خلال هذه الازمات والتجارب بعيداً عن الديمقراطية التي توجد في الدول الاخرى".

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