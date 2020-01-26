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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 26 كانون الثاني 2020 11:48 ص

الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المحتجين بالعراق بعد أحداث العنف

جينين هينيس بلاسخارت

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت الى توفير الحماية اللازمة للمحتجين على خلفية موجة من العنف تعرضوا لها بسبب انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انصاره من ساحات التظاهر في البلاد.
وقالت بلاسخارت في بيان اليوم ان “عدم المساءلة والتردد لا يليقان بآمال العراقيين التي عبروا عنها بشجاعة على مدى أربعة أشهر حتى الآن فيما تستمر أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع.
واضافت انه “ستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل”، مؤكدة انه “يجب أن يلقى الشعب الخدمة والحماية، وليس الاضطهاد بعنف.

ع د

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