محافظ النجف: ليس بنية الحكومة المحلية فض التظاهرات في ساحة الاعتصام بالقوة

أكد محافظ النجف لؤي الياسري :" ان الحكومة المحلية لا تفكر بفض التظاهرات في ساحات الاعتصام في المحافظة ولن تستخدم القوة بذلك مطلقاً ".



وقال الياسري في تصريح صحفي"اننا حريصون على سلامة المتظاهرين من خلال حمايتهم داخل الساحة المقررة للاعتصام والتظاهر السلمي الذي كفله الدستور ،وهذا ما لمسه المتظاهرون طيلة الفترة السابقة ".



وأضاف" أن كل متظاهر يعتبر امانة في اعناق الحكومة المحلية والقوات الامنية "، داعياً المتظاهرين الى الالتزام بالتظاهر السلمي وعدم التجاوز على النظام والقانون والمصالح العامة والخاصة والتعاون مع المؤسسات الامنية والخدمية ، وان يكونوا موجودين ضمن المنطقة المخصصة في ساحة الصدرين فقط ،وعدم الخروج خارج ساحة التظاهر لضمان سلامتهم وحمايتهم.

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